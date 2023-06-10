Нидерланды. Новость

Півзахисник незабаром вирішить власне майбутнє.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімонс провів видатний сезон у складі ПСВ, завдяки чому одразу потрапив до поля зору провідних футбольних клубів Європи.

До їхнього переліку належить і французький Парі Сен-Жермен, звідки ще рік тому 20-річний юнак пішов на правах вільного агента.

Однак чинні чемпіони Франції залишили за собою можливість повернути гравця до свого складу з використанням умови в контракті з нідерландською стороною, проте для зворотного трансферу потрібна згода власне футболіста.

Сам Сімонс тим часом не квапиться вирішувати питання власного працевлаштування, оскільки має ще чотири роки дії чинної угоди з ПСВ.

"Скоро разом із родиною я вирішуватиму долю власних виступів. Але, чесно кажучи, зараз ці думки навіть не присутні в мене в голові.

Скажу лише одне — я ні перед ким не маю зобов'язань. Я той, хто повинен зробити вибір у цій ситуації", — заявив нідерландський виконавець.

У цьому сезоні Сімонс зіграв 48 матчів, забивши 22 голи та віддавши 12 гольових передач.