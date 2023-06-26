Нидерланды. Новость

Талановитий американець залишив за собою вдалі враження від оренди до Нідерландів.

На тлі виступу збірної США на чемпіонаті світу-2022 в Катарі було чимало розмов довкола талановитого покоління футболістів цієї країни, серед яких окрему увагу приділяли нападнику Рікардо Пепі.

20-річний виконавець тоді тільки почав здобувати досвід виступів у німецькій Бундеслізі в складі Аугсбурга, проте його трансфер за 16,36 млн євро себе в підсумку так і не окупив.

За пів мільйона євро він на початку сезону перейшов на правах оренди до нідерландського Гронінгена й уже там почав поступово розкриватись.

13 голів та три гольові передачі в 36 матчах — солідний показник, як для представника команди, яка в підсумку опинилась на 18 сходинці турнірної таблиці.

Однак жодного бажання залишатись у Аугсбурзі після завершення оренди гравець не мав, тож агенти почали шукати для нього новий колектив.

І саме тут допоміг досвід виступів у Нідерландах, оскільки ПСВ, за повідомленнями Фабріціо Романо, швидко відреагував на можливість отримати чергового перспективного виконавця та вже перебуває за крок від підписання контракту.