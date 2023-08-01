Нидерланды. Новость
30-річний футболіст розглядає такий варіант подій.
ХАКІМ ЗАЄШ, GETTY IMAGES
01 серпня 2023, 17:49
Хакім Зієш хотів би повернутися до Аякса, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За його інформацією, хавбек готовий погодитися на зниження зарплати, щоб перейти до колишньої команди.
При цьому, варіант з Аяксом був узимку, проте тоді клуб із Нідерландів відмовився від Зієша через інші трансферні пріоритети та високу зарплату Хакіма.
Зазначимо, що інтерес до Зієша, як і раніше, виявляють арабські клуби, як Аль-Ахлі та Аль-Шабаб.
Нагадаємо, цього літа Зієш вже мав варіант із переходом до Саудівської Аравії – ним цікавився Аль-Наср. Однак трансфер зірвався через проблеми із травмами у гравця.