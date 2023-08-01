Нидерланды. Новость

30-річний футболіст розглядає такий варіант подій.

Хакім Зієш хотів би повернутися до Аякса, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, хавбек готовий погодитися на зниження зарплати, щоб перейти до колишньої команди.

При цьому, варіант з Аяксом був узимку, проте тоді клуб із Нідерландів відмовився від Зієша через інші трансферні пріоритети та високу зарплату Хакіма.

Зазначимо, що інтерес до Зієша, як і раніше, виявляють арабські клуби, як Аль-Ахлі та Аль-Шабаб.

Нагадаємо, цього літа Зієш вже мав варіант із переходом до Саудівської Аравії – ним цікавився Аль-Наср. Однак трансфер зірвався через проблеми із травмами у гравця.