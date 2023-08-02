Нидерланды. Новость

Лондонський клуб знову вимушено відкладає перше літнє придбання.

Цьогорічна літня трансферна кампанія відверто не вдається лондонському Вест Гему в плані придбань.

Ось і у випадку з португальським нападником молодіжної команди Манчестер Сіті Карлосом Боржесом вартувало Девіду Моєсу зробити запит до свого керівництва щодо придбання гравця, як одразу на обрії з’явився амстердамський Аякс.

19,7 млн євро — "Божі сини" не за кожного футболіста готові викладати такі гроші, але у випадку з 19-річним виконавцем вони не вагались жодної хвилини.

Сіті лише із задоволенням спостерігав за цією короткотривалою боротьбою за свого гравця, адже одразу схвалив пропозицію "аяксидів".

Клуби незабаром мають оголосити про трансфер офіційно.

Передбачається, що в Сіті буде можливість зворотного викупу футболіста за фіксовану вартість.

Боржес на власному рахунку не має матчів за "дорослу" команду, тоді як у минулому сезоні забив 29 голів та віддав 18 гольових передач за 33 матчі.