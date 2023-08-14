Нидерланды. Новость

Колишній форвард лондонського Арсеналу продовжить кар'єру у Нідерландах.

Вихованець лондонського Арсеналу та форвард Мідлсбро Чуба Акпом близький до того, щоб найближчим часом стати новим гравцем амстердамського Аяксу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби досягти згоди між собою щодо трансферу 27-річного англійця, за якого амстердамці заплатят 12 мільйонів євро плюс 2 мільйони євро в якості бонусів.

Акпом, у якого через рік спливає контракт із Мідлсбро, у понеділок, 14 серпня, має пройти медогляд у Аяксі та підписати п'ятирічний контракт.

У минулому сезоні Чуба Акпом провів 38 поєдинків у Чемпіоншипі, в яких він забив 28 голів та віддав 2 асисти. Ці показники дозволили англійському форварду стати кращим бомбардиром турніру, випередивши Віктора Йокереса на сім забитих м'ячів.