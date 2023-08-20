Нидерланды. Новость

Велика інвестиція задля розвитку команди.

Нідерландська футбольна система постійно постачає на світовий трансферний ринок якісних виконавців, проте подекуди представники Ередивізі ламають налагоджені зв’язки та самі вкладають великі кошти в придбання нових виконавців.

Особливо цією можливістю користується амстердамський Аякс, який цього трансферного вікна продав на понад 120 млн євро центральних захисників Юр’єна Тімбера та Келвіна Бейссі, а також опорника Едсона Альвареса й нападника Мохамеда Дарамі.

Оскільки "Божі сини" втратили ключових виконавців, вони вирішили одразу компенсувати їхню відсутність не менш коштовними придбаннями.

Утім, загребське Динамо в жодному разі не погодилось би відпустити свого центрального захисника Йосипа Шутало до Амстердаму, якби за нього не запропонували 21 млн євро.

Контракт поміж гравцем та "аяксидами" буде розраховано на п’ять років.

Аякс виграв боротьбу за футболіста в клубів із Англії та Італії.

23-річний Шутало в минулому сезоні провів 36 матчів, забивши три голи.