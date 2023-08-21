Нидерланды. Новость

Захисник проведе в Нідерландах, як мінімум, найближчий рік.

Свого часу каталонська Барселона заплатила амстердамському Аяксу 21 млн євро за американського флангового захисника Сержіньйо Деста, якому в підсумку так і не вдалось стати основним виконавцем команди.

Попередня кампанія для 22-річного виконавця проходила в італійському Мілані на правах річної оренди, але "россонері" в підсумку вирішили не залишати гравця в своєму розташуванні.

Після повернення до "блаугранас" статус американця не змінився, тож він почав шукати інші варіанти для продовження кар’єри.

І знайшов один із них у знайомих йому Нідерландах, де місцевий ПСВ Ейндговен запропонував Барсі чергову річну оренду угоду з опцією викупу.

Потенційна вартість трансферу наступного літа складе 10 млн євро, тоді як цей рік клуби будуть навпіл ділити зобов’язання з виплати зарплатні футболісту.

Дест у минулому сезоні зіграв 14 матчів (632 хвилини).