Нидерланды. Новость
Амстердамці також покинули зону вильоту Ередивізії.
Аякс - Волендам, Getty Images
02 листопада 2023, 22:57
У рамках перенесеного матчу третього туру нідерландської Ередивізії амстердамський Аякс приймав Волендам на Йоган Кройф Арені.
Господарі поля впевнено володіли ініціативою у першому таймі, але не зуміли втілити це у результативні дії. Рахунок було відкрито вже у другій половині поєдинку. Перший гол на рахунку лівого вінгера Бергвейна, а наприкінці матчу відзначився центральний нападник Акпом.
Таким чином, Аякс перервав свою серію з 10 матчів без перемог у всіх турнірах. Останнього разу вони перемагали ще 24 серпня, у першому матчі останнього кваліфікаційного раунду ЛЄ проти болгарського Лудогорця (1:4).
В Ередивізії вони не перемагали з першого туру. Здобуті 3 очки дозволили амстердамцям принаймні тимчасово покинути зону вильоту.
Аякс — Волендам 2:0
Голи: Бергвейн, 57, Акпом, 89
Попередження: Твігт, 85