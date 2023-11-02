Нидерланды. Новость

Амстердамці також покинули зону вильоту Ередивізії.

У рамках перенесеного матчу третього туру нідерландської Ередивізії амстердамський Аякс приймав Волендам на Йоган Кройф Арені.

Господарі поля впевнено володіли ініціативою у першому таймі, але не зуміли втілити це у результативні дії. Рахунок було відкрито вже у другій половині поєдинку. Перший гол на рахунку лівого вінгера Бергвейна, а наприкінці матчу відзначився центральний нападник Акпом.

Таким чином, Аякс перервав свою серію з 10 матчів без перемог у всіх турнірах. Останнього разу вони перемагали ще 24 серпня, у першому матчі останнього кваліфікаційного раунду ЛЄ проти болгарського Лудогорця (1:4).

В Ередивізії вони не перемагали з першого туру. Здобуті 3 очки дозволили амстердамцям принаймні тимчасово покинути зону вильоту.

Ajax pakt 3 punten en klimt naar de 15e plek #ajavol pic.twitter.com/JoBYBuavk5 — Eredivisie (@eredivisie) November 2, 2023

Аякс — Волендам 2:0

Голи: Бергвейн, 57, Акпом, 89

Попередження: Твігт, 85