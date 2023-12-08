Нидерланды. Новость

Мексиканець продовжує привертати до себе увагу.

Центральний нападник Феєнорда Сантьяго Хіменес вчора, 7 грудня, голом допоміг своїй команді здолати Волендам (3:1), побивши рекорд уругвайця Луїса Суареса, повідомляє видання AS.

Мексиканець відзначився на 90+4 хвилині матчу, вивівши Феєнорд вперед. Цей результативний удар став для нього 31-м в Ередивізії протягом календарного року.

Раніше рекордною кількістю були 30 голів, забитих у чемпіонаті Нідерландів уругвайським нападником Аякса Луїсом Суаресом у 2009 році.

Загалом, на рахунку 22-річного Хіменеса 20 голів і 3 асисти у 19 матчах у всіх турнірах за Феєнорд у цьому сезоні.