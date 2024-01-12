Нидерланды. Новость

Амстердамці відстають від четвертого місця на вісім очок.

Аякс опинився поза топ-4 турнірної таблиці Ередивізі на момент зимової перерви вперше за 27 років.

Під час сезону-1996/97 Аякс займав сьому позицію на момент зимової перерви. Тоді, у підсумку, вони завершили кампанію на четвертому місці.

Зараз амстердамці перебувають на п'ятому місці чемпіонату Нідерландів. У наступному, 17 турі Ередивізі, вони зустрінуться з Гоу Ехед Іглз (14 січня).