Нидерланды. Новость

Проте, у клуба є і план Б.

Аякс мріє про повернення Еріка тен Гага на пост головного тренера, про це повідомив журналіст De Telegraaf Майк Фервей, який спеціалізується на новинах про Аякс.

"Тен Гаг — як і раніше кандидат мрії, але клуб також працює над планами B, C і D.

Якщо тен Хаг відмовить, звернуться до когось іншого. Зараз клуб веде переговори з іноземним тренером", — сказав Фервей.

Нагадаємо, що тен Гаг з літа 2022 року тренує Манчестер Юнайтед. В Аяксі він працював із 2017-го до 2022-го і привів клуб до шести трофеїв.