Нидерланды. Новость

Новий виклик у тренерській кар'єрі ексгравця Арсенала і Манчестер Юнайтед.

Нідерландський Херенвен сподівається найближчим часом призначити Робіна ван Персі своїм новим головним тренером, передає портал AD.nl.

Керівництво клубу вже кілька разів спілкувалося з ексгравцем Феєнорда, Арсеналу, Манчестер Юнайтед і Фенербахче з приводу потенційного призначення на посаду керманича. Обидві сторони зацікавлені якомога швидше остаточно закрити це питання.

Зараз 40-річний ван Персі очолює Феєнорд U-18. Із ним команда йде другою у відповідному чемпіонаті, а також досягла 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА-2023/24, де поступилася Баварії. Кубок Нідерландів-2023/24 серед команд U-18 роттердамці теж покинули на стадії 1/8 фіналу, поступившись ПСВ.

У Феєнорді хотіли, щоб спеціаліст залишився і став керманичем команди U-21, проте він відмовився від пропозиції рідного клубу, бажаючи спробувати свої сили в якості головного тренера вже на дорослому рівні.

Після 30 турів Ередивізі-2023/24 Херенвен іде 10-м у турнірній таблиці, намагаючись зачепитися за зону плей-оф за вихід до Ліги конференцій на наступний сезон. У наступному турі чемпіонату Нідерландів команда прийматиме лідируючий ПСВ. Матч відбудеться 25 квітня.

Зараз Херенвен очолює Кіс ван Вондерен, призначений ще на початку липня 2022 року. Під його керівництвом команда провела вже 72 матчі, у 26 з яких виграла, у 30 — програла, тоді як ще 16 завершилися внічию.