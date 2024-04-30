Нидерланды. Новость

Станеться це в новому сезоні.

Колишній нападник Арсеналу Робін ван Персі очолить Херенвен перед новим сезоном. Сторони домовилися про укладення дворічного контракту, повідомляє AD.

На цій посаді ван Персі змінить Кеса ван Вондерена, про відхід якого після закінчення сезону стало відомо трохи раніше.

Херенвен посідає в таблиці Ередивізі 10-те місце за три тури до фінішу турніру.

Як футболіст ван Персі також відомий за виступами за Манчестер Юнайтед, Фенербахче і Феєнорд, у якому він завершив кар'єру і почав тренерську діяльність у молодіжній команді.