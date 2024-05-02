Нидерланды. Новость

У клубі розглядають варіант із запрошенням наставника, який встановив з ними потужні результати.

Аякс може знову призначити Еріка тен Гага головним тренером — повідомляє Corriero dello Sport.

В команді шукають нового наставника і пріоритетним варіантом називається саме нинішній тренер Манчестер Юнайтед. З ним колектив з Амстердама тричі ставав чемпіоном Нідерландів.

В якості альтернативи розглядаються Франческо Фаріолі з Ніцци та Грем Поттер. Цього сезону нідерландська команда встигла змінити кількох наставників.

Наразі Аякс знаходиться на п'ятому місці у Ередівізі.