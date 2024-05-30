Нидерланды. Новость

Football.ua розповідає про стан справ в Ередивізі та Жупіле Про Лізі.

Сезон-2023/24 добіг свого кінця у нідерландській Ередивізі та бельгійській Жупіле Про Лізі. Протягом цієї кампанії ми побачили неймовірну безпрограшну серію ПСВ, провальний виступ Аякса, перший за 35 років виліт Вітесса, повернення Андерлехта до боротьби за чемпіонство, один із найкращих виступів в історії Серкль Брюгге та занепад Антверпена.

У цьому матеріалі Football.ua підіб'є підсумки сезону в обох країнах, також визначивши найкращих тренерів, гравців, найбільші розчарування та відкриття*.

* — враховуватимуться лише виступи команд на внутрішній арені.

Ередивізі-2023/24

ПСВ, Феєнорд — груповий етап Ліги чемпіонів

Твенте — третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

АЗ — груповий етап Ліги Європи

Аякс — другий кваліфікаційний раунд ЛЄ

Гоу Ехед Іглс — другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій

Волендам, Вітесс (Ексельсіор*) — виліт

Віллем II, Гронінген (НАК*) — підвищення

*останній учасник наступного сезону турніру визначиться за підсумками матчу-відповіді плей-оф, що відбудеться 2 червня. Перша зустріч — НАК 6:2 Ексельсіор.

ПСВ під керівництвом Петера Боша став чемпіоном, зазнавши першої втрати очок лише у 18 турі. Зупинити ейндговенців зумів Утрехт (тоді 13-й) — ПСВ на виїзді зіграв внічию 1:1. У підсумку, серія без поразок клубу з Ейндговена тривала аж до 27 туру, до виїзної зустрічі з НЕКом із Неймегена (3:1). Цього сезону ПСВ здобув своє 25-те чемпіонство, перше з сезону-2017/18. Команда лідирувала у турнірній таблиці ще з третього туру!

Шлях ПСВ у Кубку Нідерландів був значно коротшим, ніж очікувалося. Проте, це не дивно, якщо враховувати, що в 1/8 фіналу колектив Боша на виїзді поступився (1:0) майбутньому переможцю турніру, а саме Феєнорду. Символічно, що колектив Арне Слота став володарем цього трофею вперше з сезону... 2017/18. Роттердамці також перервали серію ПСВ, що складалася з двох поспіль розіграшів турніру, коли саме вони ставали його переможцями.

Свій найкращий з сезону-2013/14 виступ продемонстрував Твенте. Після вильоту під керівництвом нинішнього керманича донецького Шахтаря Маріно Пушича та повернення до Ередивізі з ним же на чолі у кампаніях-2017/18-2018/19, клуб з Енсхеде, схоже, нарешті знову стає стабільним учасником боротьби бодай за потенційну участь в основній частині Ліги чемпіонів. Участь у головному клубному турнірі Європи Твенте братиме вперше з сезону-2011/12, коли команда так само стартувала з 3-го відбіркового раунду, але припинила виступи вже після наступної стадії.

АЗ провів досить звичний для себе сезон, вдесяте поспіль фінішувавши не нижче шостої сходинки турнірної таблиці Ередивізі, тоді як Аякс своїм виступом шокував, напевно, всю Європу. В якийсь момент, а саме після виїзної поразки від Утрехта (4:3) у жовтні, амстердамці взагалі опинилися на передостанньому місці чемпіонату Нідерландів. Саме після цього у клубі вирішили попрощатися з Морісом Стейном, тимчасово призначивши Едвігеса Мадуро, під керівництвом якого Аякс розгромно поступився ПСВ на виїзді (5:2), а повноцінним керманичем амстердамців став Джон ван 'т Схіп.

Вже з новим головним тренером справи клубу пішли вгору. Аякс навіть не програвав протягом 12 турів поспіль, у тому числі вдома відібравши очки у ПСВ (1:1). Звісно, були і кілька досить значних невдач, таких як от виліт з 1/16 фіналу Кубка Нідерландів від представника четвертого дивізіону країни УСВ Геркулес (3:2) і найбільша в історії протистоянь з Феєнордом поразка з рахунком 6:0. Що стосується підсумкової позиції Аякса у турнірній таблиці, то востаннє так низько він фінішував у сезоні-1999/2000.

Очевидно, що саме Аякс став головним розчаруванням вже минулої кампанії, тоді як НЕК, який фінішував сходинкою нижче, явно став головним відкриттям. За позицією у турнірній таблиці це другий в історії для клубу з Неймегена найкращий результат, а якщо брати до уваги конкретно очки, то взагалі рекордний, оскільки у сезоні-2002/03 команда здобула 5-те місце, набравши 51 заліковий бал, тоді як у цьому — 53. Як ми вже згадували раніше, саме колектив Рогіра Меєра перервав неймовірну безпрограшну серію ПСВ. Чималу роль в успіху НЕКа зіграв досвід одразу кількох виконавців, таких як от голкіпер Яспер Сіллессен (35), захисник Брам Нейтінк (34), півзахисник Лассе Шене (37, капітан) і нападник Бас Дост (34). Жаль тільки, що в єврокубках команду з Неймегена ми не побачимо, оскільки вона зазнала поразки в півфіналі плей-оф за місце в Лізі конференцій.

Окремої уваги також заслуговує ситуація, що виникла в Арнемі. У квітні місцевий Вітесс позбавили аж 18 очок за "неодноразове недотримання вимог правил ліцензування протягом тривалого періоду". Варто віддати арнемцям належне, адже після штрафу вони здобули 2 перемоги та нічию у 4 матчах, уникнувши завершення сезону з від'ємною кількістю залікових балів. Проте, навіть повернувши свої 18 очок, команда все одно відправилась би до Ерстедивізі на наступний сезон, хоч і не з останнього, а з передостаннього місця турнірної таблиці.

Найкращий тренер

Найкращим керманичем сезону в Ередивізі ми вважаємо Петера Боша. Під його керівництвом ПСВ здобув своє перше за шість років чемпіонство, вигравши у 29 матчах і поступившись лише раз. У 15 за 28 випадків ейндговенці перемагали з різницею у 3 або більше м'ячів, загалом забивши 111 голів (найкраща атака) і пропустивши лише 21 (найкращий захист).

Важливо у всьому цьому те, що для 60-річного нідерландця це перша кампанія з ПСВ. Він очолив команду влітку 2023 року. Так, звісно, можна подискутувати щодо того, що один із двох головних конкурентів, а саме Аякс, провалився, тож ейндговенцям було простіше здобути титул, оскільки основна боротьба розгорталася лише між ними і Феєнордом, проте, на нашу думку, це не має знецінювати успішності виступів ПСВ.

Honorable mentions: Арне Слот (Феєнорд), Рогір Меєр (НЕК).

Найкращий гравець

Капітан чемпіонського ПСВ Люк де Йонг провів чудовий сезон. На рахунку 33-річного нідерландського центрфорварда 29 голів (6 із пенальті) і 15 асистів у 34 матчах Ередивізі. Він також відзначився голом і асистом в 1/16 фіналу Кубка Нідерландів, коли ейндговенцям протистояв Твенте.

Для де Йонга це була найбільш успішна кампанія Ередивізі за всю його кар'єру. Раніше нападник двічі (2015/16 і 2018/19) набирав за системою гол + пас 36 очок, а цього разу встановив новий особистий рекорд. Окремої уваги заслуговує те, що капітан ПСВ обійшов ексгравця Аякса Душана Тадича за кількістю результативних дій у чемпіонаті Нідерландів протягом цього століття.

Honorable mentions: Вангеліс Павлідіс (АЗ), Джої Верман (ПСВ).

Жупіле Про Ліга-2023/24

Брюгге — груповий етап Ліги чемпіонів

Юніон Сент-Жилуаз — третій кваліфікаційний раунд ЛЧ

Андерлехт — плей-оф відбору Ліги Європи

Серкль Брюгге — другий відбірковий раунд ЛЄ

Генк/Гент — другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій (визначиться в очній зустрічі 2 червня)

Моленбек, Ейпен — виліт

Беєрсхот, Дендер — підвищення

У Бельгії, на відміну від Нідерландів, питання чемпіонства було відкрите аж до останнього туру. Після регулярної частини кампанії в турнірній таблиці лідирував Юніон Сент-Жилуаз. На старті плей-оф чемпіонів команда мала 3-очкову над найближчим переслідувачем, а саме Андерлехтом. Колектив Александера Блессіна протягом 30 турів зазнав лише двох поразок — від Мехелена на виїзді (4:0) у 4-му і від Генка вдома (2:0) у 7-му.

Проте, вже під час плей-оф чемпіонів Юніон видав дуже невдалу серію з 4 поспіль поразок у перших же 4 турах, дозволивши обійти себе як Андерлехту, так і Брюгге. "Синьо-чорні" перед стартом плей-оф відставали від лідера на 9 очок, тоді як брюссельці — всього на 3. Якраз саме Брюгге зумів перевернути ситуацію на свою користь, видавши максимальну, 10-матчеву серію без поразок, у тому числі двічі здолавши Андерлехт і раз Юніон.

Вже третю поспіль кампанію Юніон Сент-Жилуаз зупиняється недалеко від чемпіонства. У сезоні-2021/22 вони 4 очками поступилися тому ж Брюгге, в наступному — одним заліковим балом Антверпену, тоді як Генк випередив їх лише за додатковими показниками. Цього разу від першого місця їх знову відділило одне очко.

Що стосується самого Антверпена, минулорічного чемпіона та володаря Кубка країни, то цей сезон команда провалила, залишившись без єврокубків на наступний сезон. Марк ван Боммель, з яким "червоні" здобули "дубль" у Бельгії, залишить клуб наприкінці червня.

Досить успішною була кампанія Серкль Брюгге — для команди четверте місце є найкращим результатом із сезону-2007/08, коли вони фінішували так само. В єврокубках Серкль Брюгге зіграє вперше з сезону-2010/11.

Окремо відзначимо повернення до "еліти" Беєрсхота. Наприкінці грудня 2023 року команду очолив легендарний Дірк Кейт. Буде цікаво поспостерігати, як "ведмеді" проявлять себе в наступному сезоні. Після минулого підвищення Беєрсхоту вдалося заскочити аж на дев'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату (2020/21).

Найкращий тренер

Навіть попри невдачу в плей-оф чемпіонів найкращим тренером найбільш справедливо буде обрати керманича Юніона Александера Блессіна. Під керівництвом 50-річного німецького спеціаліста команда виграла свій перший за 110 років Кубок Бельгії. Для Блессіна це перший сезон на чолі Юніона, тож, враховуючи те, яку гру клуб демонстрував протягом року, на це звання він заслуговує.

Під його керівництвом Юніон виграв найбільше (25) і програв найменше (6) матчів за будь-яку іншу команду в чемпіонаті цього сезону. У колективу Блессіна чудовий потенціал, тож буде не дивно, якщо рано чи пізно Юніон все ж стане чемпіоном. Цього разу клуб отримав другу в своїй історії можливість зіграти в Лізі чемпіонів. Подолавши лише два кваліфікаційні раунди Юніон зможе дебютувати в фінальній частині турніру.

Honorable mentions: Мірон Муслич (Серкль Брюгге), Браян Рімер (Андерлехт)

Найкращий гравець

Найбільше на успішну кампанію Серкль Брюгге вплинув їхній центральний нападник Кевін Денке. На рахунку 23-річного гравця з Того 27 голів (2 з пенальті) і 2 асисти в 38 матчах цього сезону чемпіонату Бельгії. Лише троє гравців зуміли забити в турнірі більше протягом однієї кампанії.

Серкль Брюгге підписав Денке в січні 2021 року, віддавши французькому Німу 2 мільйони євро. Перші його два сезони в Бельгії були не надто вдалими. Протягом 45 матчів у всіх турнірах Денке записав на свій рахунок 10 голів і 3 асисти. Третя кампанія була трохи кращою — 13 голів і 9 асистів у 40 поєдинках, тоді як під час четвертого свого сезону в Бельгії нападник став найкращим бомбардиром.

Портал transfermarkt оцінює центрфорварда в 13 мільйонів євро, а його контракт із клубом розраховано до червня 2026 року. Можливо, влітку тоголезець піде на підвищення. Очікувано, Денке пов'язують із рядом представників топ-5 чемпіонатів Європи, а найбільше, звісно ж, із клубами Ліги 1.

Honorable mentions: Камерон Пуертас (Юніон Сент-Жилуаз), Андреас Сков Ольсен (Брюгге)