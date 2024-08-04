Нидерланды. Новость

Команди на двох забили вісім голів і була серія післяматчевих пенальті.

Феєноорд обіграв ПСВ у матчі за Суперкубок Нідерландів.

В основний час матчу команди забили 8 голів — 4:4. У серії пенальті переміг Феєноорд — 4:2.

Клуб з Ейндховена міг виграти трофей четвертий рік поспіль. На рахунку клубу 14 Суперкубків — найбільше в Нідерландах.

Аякс іде другим із 9 трофеями, Феєноорд — третій, у нього тепер 5 перемог.

ПСВ — Феєнорд* 4:4 (2:4 — по пен.)

Голи: Ланг, 9, де Йонг, 48, 80 (пен.), Тіль, 65 — Хіменес, 29, 54 (обидва — пен.), Ньювкоп, 33, Міламбо, 72.

ПСВ: Бенітес, Оппегор, Фламінго, Тезе, Схаутен (Дамс, 81), Верман, Тілльман, Ланг (Дріауех, 64), Сайбарі (Тіл, 64), Бакайоко, де Йонг (Пепі, 90+4).

Феєноорд: Велленройтер, Ганцко, Белен, Гертрюйда, Стенгс, Пайшао (Іванушец, 77), Лопес (Реад, 77), Ніукоп (Лінгр, 69), Зехіел (Міламбо, 60), Зеррукі, Хіменес (Уеда, 69).

Попередження: Хіменес (44), Зеррукі (45+1), Ланг (45+4), Велленройтер (9), Бенітес (53), Пайшао (58), Ніукоп (68), Уеда (81), Дамс (88).