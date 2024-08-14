Нидерланды. Новость

34-річний універсальний гравець востаннє вдягнув помаранчеву форму на Євро-2024.

Універсальний захисник та півзахисник Жирони Дейлі Блінд оголосив про завершення своєї кар'єри в національній збірній Нідерландів у 34 роки.

"Для мене було честю одягати помаранчеву футболку протягом 108 матчів. Це найбільше моє досягнення в якості гравця, бо я представляв свою країну.

Протягом одинадцяти років я робив усе можливе, щоб продовжувати носити цю чудову помаранчеву форму. Це подарувало мені дуже-дуже багато прекрасних моментів. Я дорожу цим.

З’являється нове талановите покоління, і після продуктивної розмови з тренером національної збірної настав час повністю зосередитися на своєму клубі та сім’ї. Ще раз, це була велика честь! Це були чудові роки, дякую усім тренерам, персоналу, товаришам по команді і, звичайно, Помаранчевому легіону!

Я буду сумувати за вами. Дякую усім", — написав Дейлі Блінд в своєму Twitter.

Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken, voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen. Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel… pic.twitter.com/bTnVJRyApb — Daley Blind (@BlindDaley) August 14, 2024

Дейлі Блінд дебютував за збірну Нідерландів у 2013 році та зіграв з того моменту за свою країну 108 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 15 результативних передач. Найвищим досягненням універсального нідерландця в футболці "помаранчевих" стала "бронза" чемпіонату світу-2014.