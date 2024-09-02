Нидерланды. Новость

Нідерландець вражає своєю результативністю.

Нападник ПСВ Люк де Йонг став лідером чемпіонату Нідерландів за результативними діями у 21-у столітті. Про це повідомляє офіційна сторінка ПСВ в соцмережі X.

34-річний форвард "червоно-білої армії" зробив дві гольові передачі в матчі 4-го туру Ередивізі проти Гоу Егед Іглс (3:0). Таким чином у поточному чемпіонаті на його рахунку стало п'ять (один гол та чотири передачі) результативних дій у чотирьох іграх чемпіонату.

Загалом у поточному столітті Люк де Йонг набрав 258 (179+79) очок у 310 іграх нідерландської першості за системою гол+пас.

Де Йонг, який також виступав за місцеві Де Графсхап та Твенте, став одноосібним лідером ліги в даній категорії результативності в 21-у столітті, обігнавши колишнього півзахисника Твенте, Гронінгена та Аякса Душана Тадича. У 35-річного серба, який зараз виступає за стамбульський Фенербахче, 256 (119+137) очок у 295 іграх.

Нагадаємо, донецький Шахтар зустрінеться з ПСВ в рамках Єдиного чемпіонату Ліги чемпіонів.