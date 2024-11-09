Нидерланды. Новость

Нідерландець повісив бутси на цвях у віці 37 років.

Лівий вінгер Райан Бабел на своїй сторінці в Х повідомив про рішення завершити кар'єру футболіста.

Понад рік нині 37-річний нідерландець перебував у статусі вільного агента. До кінця вересня 2023-го його клубом був Еюпспор (29 матчів, 5 голів та 1 асист).

Найбільш відомий Бабел виступами за Ліверпуль (146 поєдинків), Аякс (142) і Галатасарай (100). Також він представляв Бешикташ, Касимпашу, Гоффенгайм, Фулгем, Депортіво та Аль-Айн.

Головними досягненнями Райана є дві перемоги в чемпіонаті Нідерландів (Аякс-2003/04 і 2012/13) та одна в чемпіонаті Туреччини (Бешикташ-2016/17).

Разом зі збірною Нідерландів U-21 нападник виграв Євро-2007. У складі дорослої національної команди Бабел провів 69 матчів (10 голів і 9 асистів).