Нидерланды. Новость

Молодий боснієць попрощався з Нью-Інгленд Революшн.

Правий вінгер Есмір Байрактаревич залишив Нью-Інгленд Революшн, поповнивши склад ПСВ, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

За даними transfermarkt, за свого вихованця представник МЛС отримав 3 млн євро. Ця сума може зрости до 6-тиз урахуванням бонусів. Нью-Інгленд Революшн також отримає 20% від суми потенційного трансферу боснійця в майбутньому.

Протягом минулого сезону Байрактаревич взяв участь у 37 матчах усіх турнірів, відзначившись чотирма голами та чотирма асистами.

У 2024 році Есмір дебютував за збірну Боснії і Герцеговини (сім'я гравця — із Сребрениці), змінивши футбольне громадянство (один матч за збірну США). Зараз на його рахунку одна гольова передача в шести поєдинках національної команди.

Із ПСВ боснієць підписав контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. Вінгер виступатиме за клуб з Ейндговена у футболці з номером 19.