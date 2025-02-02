Нидерланды. Новость

Спочатку ніхто нічого не зрозумів, але коли зрозуміли — було вже пізно.

У матчі двадцять першого туру нідерландської Ередивізі Геренвен на власному полі приймав Фортуну Сіттард.

Зустріч поміж двома претендентами на потрапляння до єврокубкової зони могли б пройти й непоміченою для більшості футбольних уболівальників, однак на самому її завершення стався скандальний епізод.

Станом на 88 хвилину господарі ввели в рахунку 2:1 із голами Леві Сманса та Есера Гюрбюза проти м’яча Крістоффера Петерсона з пенальті ще в першому таймі.

Після цього головний тренер Фортуни Сіттард Данні Бейс вирішив виконати подвійну заміну, випустивши замість Раян Фоссо Овена Джонсона та замість Яспера Дальгауса Дарійо Груїча відповідно.

Однак при цьому лише Фоссо залишив межі поля, тоді як Дальгаус продовжив гру, і таким чином гості грали в складі 12 футболістів одночасно.

Фортуна вже в наступній атаці заробила аут біля чужого штрафного, після чого тренерський штаб Робіна ван Персі почав звертати увагу арбітрів на явне порушення правил, і Дальгаус таки був змушений залишити межі поля з другої спроби.

Проте аут перетворився на кутовий, після чого гості врятували гру м’ячем Родріго Гута.

У підсумку ця нічия зупинила серію Фортуни з трьох поразок поспіль та залишила Геренвен за крок до зони єврокубків.