Нидерланды. Новость
Клуб з Ейндговена повернув нідерландця до рідного чемпіонату.
Тайрелл Маласія, psv.nl
05 лютого 2025, 00:46
ПСВ орендував лівого захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласію, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.
Угода щодо 25-річного нідерландця включає право викупу. Його контракт із манкуніанцями розраховано до кінця червня 2026 року.
У ході поточної кампанії Маласія взяв участь у восьми матчах усіх турнірів, не відзначившись результативними діями.
Повідомлялося, що ПСВ покриватиме зарплату фулбека, а викупити гравця зможе за 10 млн євро.