ПСВ орендував лівого захисника Манчестер Юнайтед Тайрелла Маласію, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

Угода щодо 25-річного нідерландця включає право викупу. Його контракт із манкуніанцями розраховано до кінця червня 2026 року.

У ході поточної кампанії Маласія взяв участь у восьми матчах усіх турнірів, не відзначившись результативними діями.

Повідомлялося, що ПСВ покриватиме зарплату фулбека, а викупити гравця зможе за 10 млн євро.