Нидерланды. Новость
Гравця винагородили за прогрес у академії.
Богдан Будко, az.nl
08 лютого 2025, 10:50
Український центральний півзахисник Богдан Будко взимку позаминулого року перебрався з молодіжної команди донецького Шахтаря до структури нідерландського АЗ Алкмар.
Прогрес 19-річного юнака неодноразово відзначали в тренерському штабі представників Ередивізі, тоді як футболіст продовжував свій розвиток у системі збірних України віком до 17, 18 та 19 років відповідно.
Зрештою, напередодні АЗ офіційно оголосив про підписання з Будком першого професійного контракту, тим самим підкресливши плани щодо його майбутнього в основній команді.
Угоду розраховано до 2027 року.
Із Богданом у складі команда не тільки змогла піти на зимову перерву в якості проміжного лідера таблиці, але й вийшла в плей-оф Юнацької ліги УЄФА, здолавши Стремсгодсет та Манчестер Юнайтед.
На рахунку українця в цьому сезоні два голи в 13 матчах.