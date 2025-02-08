Нидерланды. Новость

Гравця винагородили за прогрес у академії.

Український центральний півзахисник Богдан Будко взимку позаминулого року перебрався з молодіжної команди донецького Шахтаря до структури нідерландського АЗ Алкмар.

Прогрес 19-річного юнака неодноразово відзначали в тренерському штабі представників Ередивізі, тоді як футболіст продовжував свій розвиток у системі збірних України віком до 17, 18 та 19 років відповідно.

Зрештою, напередодні АЗ офіційно оголосив про підписання з Будком першого професійного контракту, тим самим підкресливши плани щодо його майбутнього в основній команді.

Угоду розраховано до 2027 року.

Із Богданом у складі команда не тільки змогла піти на зимову перерву в якості проміжного лідера таблиці, але й вийшла в плей-оф Юнацької ліги УЄФА, здолавши Стремсгодсет та Манчестер Юнайтед.

На рахунку українця в цьому сезоні два голи в 13 матчах.