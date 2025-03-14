Нідерланди. Новина

Новий комплект натхненний історичною червоно-білою формою-1911/12.

Амстердамський Аякс спільно з adidas представив ювілейну форму, присвячену 125-річчю клубу.

Дизайн натхненний першою червоно-білою формою, яку команда вперше одягла у сезоні-1911/1912.

Нова форма має довгі рукави, класичний комірець на ґудзиках та прапор Амстердама на грудях. Комплект доповнюють білі шорти та чорні гетри з червоними манжетами.

Ювілейна футболка містить спеціальну білу нашивку з логотипами Аякса та adidas Originals, датою заснування клубу (18 березня 1900 року) та написом AFC Ajax 125.

Логотипи спонсорів Ziggo, ABN AMRO та adidas розташовані у червоній смузі, що додає історичного вигляду.