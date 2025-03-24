Нідерланди. Новина

Іспанський нападник ПСВ, який лише місяць у команді, вибув на невизначений термін.

Форвард ПСВ Лукас Перес, відомий в Україні за виступами за львівські Карпати, був інфікований активною формою туберкульозу. Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на джерела в Іспанії.

36-річний гравець, який приєднався до клубу з Ейндговена 23 лютого, тепер вимушений пройти курс лікування, і його повернення на поле цього сезону виглядає малоймовірним.

Згідно з медичними протоколами, при активному туберкульозі необхідна ізоляція на три-чотири тижні, а також тривале лікування антибіотиками, що суттєво впливає на фізичний стан гравця. Тому навіть після одужання йому знадобиться додатковий час для відновлення форми, що означає мінімум відсутність у складі протягом п’яти-шести тижнів.

Лукас Перес зіграв лише 24 хвилини за ПСВ, виходячи на заміну у трьох матчах. Через хворобу іспанець, ймовірно, більше не з’явиться на полі цього сезону.

Фахівці зазначають, що Перес пробув у команді зовсім недовго, що може знизити ризики масового зараження серед гравців ПСВ. Проте всіх, хто контактував із ним, регулярно тестують, аби запобігти подальшому потенційному поширенню інфекції.