Нідерланди. Новина

Нідерландський фахівець продовжить тренерську кар'єру на своїй батьківщині.

Колишній нападник збірної Нідерландів Дірк Куйт став головним тренером Дордрехта. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода між 44-річним нідерландським фахівцем та командою, яка виступає у першому дивізіоні чемпіонату Нідерландів, розрахована до літа 2026 року.

"Я з великим задоволенням чекаю на нову пригоду в Дордрехті. Я бачу, що Дордрехт за останні роки став стабільним клубом. Команда, яка грає в хороший і атакуючий футбол, але також розвиває багато молодих талантів. Я з нетерпінням чекаю початку роботи якнайшвидше", — сказав Куйт.

Останнім місцем роботи Куйта був Берсхот, а ще раніше він очолював Ден Гааг та молодіжну команду Феєнорда.