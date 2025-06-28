Нідерланди. Новина
Нідерландський фахівець продовжить тренерську кар'єру на своїй батьківщині.
Дірк Куйт, ФК Дордрехт
28 червня 2025, 15:24
Колишній нападник збірної Нідерландів Дірк Куйт став головним тренером Дордрехта. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода між 44-річним нідерландським фахівцем та командою, яка виступає у першому дивізіоні чемпіонату Нідерландів, розрахована до літа 2026 року.
"Я з великим задоволенням чекаю на нову пригоду в Дордрехті. Я бачу, що Дордрехт за останні роки став стабільним клубом. Команда, яка грає в хороший і атакуючий футбол, але також розвиває багато молодих талантів. Я з нетерпінням чекаю початку роботи якнайшвидше", — сказав Куйт.
Останнім місцем роботи Куйта був Берсхот, а ще раніше він очолював Ден Гааг та молодіжну команду Феєнорда.