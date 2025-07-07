Нідерланди. Новина

Новий власник Алмере Сіті підтримав Україну та вийшов з ринку РФ.

Нідерландський футбольний клуб Алмере Сіті повідомив про нового власника — японську компанію Yanmar. Цей крок став логічним продовженням довгострокового партнерства: Yanmar є спонсором клубного стадіону вже понад десять років та має філію в Алмере з 1989 року.

Yanmar — японська компанія зі світовим ім’ям, що спеціалізується на виробництві дизельних двигунів і техніки.

Придбання Алмере Сіті зміцнює амбіції Yanmar у спортивній сфері — компанія з 1957 року володіє відомим японським клубом Серезо Осака. За словами керівництва Yanmar, цей крок допоможе глибше інтегруватися в місцеву спільноту та сприяти сталому розвитку футбольної інфраструктури в Нідерландах.

Особливо важливою є соціальна відповідальність Yanmar у сучасному глобальному контексті. У 2023 році компанія офіційно припинила всі бізнес-операції в Росії, заявивши про неможливість продовжувати діяльність у цій країні через політичну ситуацію. Цей крок підкреслює прагнення Yanmar діяти відповідально і етично, з огляду на виклики світового ринку.

Для Алмере Сіті ця співпраця означає не лише нові інвестиції, а й надійного власника з глобальним досвідом, який поділяє цінності сталого розвитку і підтримки місцевої громади. Водночас угода очікує на схвалення комітету ліцензування професійного футболу Нідерландів.