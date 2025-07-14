Нідерланди. Новина

20-річний Амурришьо ван Аксел-Донген спробує перезапустити кар’єру в новому клубі після травм і простою.

Аякс офіційно оголосив про оренду 20-річного вінгера Амурришьо ван Аксел-Донгена до Геренвена. Угода не передбачає опції викупу, тож гравець повернеться до амстердамського клубу наступного літа.

Геренвен давно стежив за гравцем і, зрештою, досяг домовленості з Аяксом. Вирішальну роль у цьому відіграв головний тренер команди Робін Вельдман, який раніше працював у структурі Аякса й добре знає потенціал ван Аксел-Донгена. Тепер він сподівається допомогти вінгеру повернути впевненість і форму після складного періоду.

Геренвен виступає в Ередивізі, у сезоні 2023/24 команда завершила чемпіонат на дванадцятому місці, зосередившись на стабілізації результатів під керівництвом Робіна Вельдмана. Клуб відомий своєю роботою з молоддю та регулярною підготовкою гравців для провідних європейських ліг, тому оренда ван Аксел-Донгена виглядає цілком логічним кроком для обох сторін.



Минулого сезону Амурришьо майже не з’являвся на полі через серйозні травми — у його активі лише три матчі за молодіжну команду Аякса. Через високу зарплату гравця оренда стала взаємовигідним рішенням: Геренвен отримує талановитого футболіста, а Аякс — тимчасове фінансове полегшення.

Контракт ван Аксел-Донгена з Аяксом чинний до 2027 року.