Нідерланди. Новина

У клубі високо оцінюють потенціал технічного флангового гравця.

Аякс продовжує роботу над збереженням своїх найперспективніших талантів. Клуб офіційно повідомив про укладення нового контракту з Яном Фаберським. Угода з 19-річним вінгером тепер діє до літа 2030 року, попередній контракт був чинним до середини 2028-го.

Фаберський — вихованець системи польської Ягеллонії, який переїхав до Нідерландів у 2022 році. Його перший професійний матч відбувся 12 серпня 2024 року в поєдинку молодіжної першості, де Аякс зустрічався з ПСВ. З того часу поляк зіграв 34 матчі та записав на свій рахунок чотири голи.

Зважаючи на довіру клубу та регулярну ігрову практику в молодіжній команді, вже незабаром Ян може зробити серйозний крок уперед у кар'єрі. Для Аякса ж це ще один крок у збереженні фірмового стилю — робота з молоддю й розвиток власних ресурсів.