Будущий соперник донецкого Шахтера сумел вырвать победу в рамках чемпионата Португалии.
Бенфика
10 января 2020, 23:13
В 16-м туре национального первенства Португалии Бенфика дома принимала Депортиву Авеш и смогла вырвать победу.
При этом, "орлы" пропустили первыми на 20-й минуте, а все попытки счет сравнять долгое время были тщетными.
Лишь на 76-й минуте Пицци сумел отличиться, при этом забил он с одиннадцатиметровой отметки.
За минуту до конца основного времени навала Бенфики все же привела к еще одному мячу. Карлос принял снаряд спиной до ворот и откинул назад на Алмейду, который нанес точный удар в угол.
Таким образом, Бенфика продлила свою невероятную серию победу, которая длится с августа. Последний раз лиссабонский клуб терял очки в чемпионате 24 августа, когда проиграл Порту.
Бенфика - Авеш 2:1
Голы: Пицци, 76 (с пенальти), Алмейда, 89 — Мохаммади, 20
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