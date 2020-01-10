Португалия

Будущий соперник донецкого Шахтера сумел вырвать победу в рамках чемпионата Португалии.

В 16-м туре национального первенства Португалии Бенфика дома принимала Депортиву Авеш и смогла вырвать победу.

При этом, "орлы" пропустили первыми на 20-й минуте, а все попытки счет сравнять долгое время были тщетными.

Лишь на 76-й минуте Пицци сумел отличиться, при этом забил он с одиннадцатиметровой отметки.

За минуту до конца основного времени навала Бенфики все же привела к еще одному мячу. Карлос принял снаряд спиной до ворот и откинул назад на Алмейду, который нанес точный удар в угол.

Таким образом, Бенфика продлила свою невероятную серию победу, которая длится с августа. Последний раз лиссабонский клуб терял очки в чемпионате 24 августа, когда проиграл Порту.

Бенфика - Авеш 2:1

Голы: Пицци, 76 (с пенальти), Алмейда, 89 — Мохаммади, 20

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