Португалия

Маджид Уорис в четвертый раз перебрался во Францию.

Нападающий Порту Маджид Уорис присоединился к Страсбуру, сообщил официальный сайт французского клуба.

Изначально ганец переходит на правах аренды до конца сезона, а затем подпишет двухлетний контракт со Страсбуром. По информации Transfermarkt, французы заплатят за Маджида два миллиона евро.

На протяжении карьеры Уорис выступал за Хартпери Колледж (Англия), Хеккен (Швеция), Спартак (Москва), Валансьенн, Трабзонспор, Лорьян, Порту и Нант.

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