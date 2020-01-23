Португалия

Бразильский вингер проведет ближайшие полтора сезона в чемпионате ОАЭ.

Крайний нападающий Бенфики Кайо Лукас перешел на правах аренды в Аль-Шарджу из ОАЭ, сообщил официальный сайт "орлов". Соглашение рассчитано на 18 месяцев.

Кайо перешел в Бенфику лишь летом 2019 года из Аль-Айна (ОАЭ), а до этого интерес к бразильцу приписывали Шахтеру.

В девяти официальных матчах за лиссабонцев Кайо Лукас отметился одним голом и одним ассистом.

Напомним, Бенфика в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против Шахтера. Матчи состоятся 20 и 27 февраля.

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