Португалия

В финале турнира не обошлось без драматической развязки.

На стадионе Мунисипал-ди-Брага проходил финал Кубка португальской лиги. На протяжении практически всего матча команды не могли выявить сильнейшего.

Все уже шло к дополнительному времени, однако Брага нашла в себе силы забить поздний гол на 95-й минуте, тем самым выиграв трофей.

Напомним, что Кубок португальский лиги проводится с 2007 года. Чаще всех этот турнир выигрывала Бенфика – семь раз. Для Браги этот трофей стал вторым в истории, а Порту еще ни разу не выигрывал Кубок португальской лиги, при том, что "драконы" четыре раза выходили в финал.

Брага – Порту 1:0

Гол: Орта, 90+5.

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