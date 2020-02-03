Португалия

Португальский тренер возвращается к работе впервые с 2018 года.

Жозе Пезейру стал новым главным тренером сборной Венесуэлы, сообщил Record.

Для Пезейру это будет вторая сборная в карьере. С 2009 по 2011 он тренировал Саудовскую Аравию. Также в его карьере тренера были Насьонал, мадридский Реал (один сезон в качестве помощника), Спортинг Л, Аль-Хиляль, Панатинаикос, Рапид Бухарест, Брага, Аль-Вахда, Аль-Ахли (Каир), Порту и Шарджа.

С 2018 года Пезейру оставался без работы после ухода из лиссабонского Спортинга.

Пезейру попробует впервые в истории вывести Венесуэлу на чемпионат мира. Отборочный турнир стартует в марте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.