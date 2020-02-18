Португалия

Главным рефери поединка станет Бобби Маддэн.

На ОСК Металлист состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер примет Бенфику.

Официальный сайт УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на данном поединке. Главным арбитром станет шотландец Бобби Мадэн.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Дуглас Росс и Дэвид Рум. Видеопомощником станет англичанин Пол Тирни.

С украинскими командами Бобби Мадэн пересекался дважды. Впервые матч с участием украинского коллектива он обслужил в ноябре 2014-го, когда Днепр на Сан-Сиро уступил Интеру (1:2). В последний раз Маддэн обслуживал матч отбора к Евро-2020 между Сербией и Украиной (2:2) в Белграде.

Матч Шахтер — Бенфика состоится в Харькове на ОСК Металлист в четверг, 20 февраля, в 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.