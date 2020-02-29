Ренцо Саравия до конца этого года будет выступать в чемпионате Бразилии.
Ренцо Саравия, Интернасьонал
29 февраля 2020, 17:55
Правый защитник Ренцо Саравия на правах аренды до конца 2020 года перебрался в Интернасьонал, сообщил официальный сайт бразильского клуба.
26-летний фулбэк перебрался в Порту прошлым летом из аргентинского Расинга, но не сумел проявить себя. На его счету только шесть матчей и один гол за "драконов".
Контракт Саравии с Порту истекает летом 2023 года.
На счету Ренцо также девять матчей за национальную сборную Аргентины.