Португалия

Ренцо Саравия до конца этого года будет выступать в чемпионате Бразилии.

Правый защитник Ренцо Саравия на правах аренды до конца 2020 года перебрался в Интернасьонал, сообщил официальный сайт бразильского клуба.

26-летний фулбэк перебрался в Порту прошлым летом из аргентинского Расинга, но не сумел проявить себя. На его счету только шесть матчей и один гол за "драконов".

Контракт Саравии с Порту истекает летом 2023 года.

На счету Ренцо также девять матчей за национальную сборную Аргентины.