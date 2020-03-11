Жорже Жезуш признался, что считает лучшим тренером мира португальца, однако имя этого тренера не раскрыл.

"Для меня лучший игрок мира – это Роналду, лучший пляжный футболист – Маджер, лучший футзалист – Рикардиньо. Является ли лучший тренер мира португальцем? По моему мнению – да, но имя называть я не стану", — цитирует Жезуша A Bola.

Жорже Жезуш с июня 2019 года возглавляет Фламенго. За это время он завоевал пять трофеев, среди которых – победы в чемпионате Бразилии и Копа Либертадорес.

А теперь о действительно важном...

 

 

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