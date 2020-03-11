Португалия

Португальский тренер Фламенго не был скромен во время интервью бразильскому телевидению.

Жорже Жезуш признался, что считает лучшим тренером мира португальца, однако имя этого тренера не раскрыл.

"Для меня лучший игрок мира – это Роналду, лучший пляжный футболист – Маджер, лучший футзалист – Рикардиньо. Является ли лучший тренер мира португальцем? По моему мнению – да, но имя называть я не стану", — цитирует Жезуша A Bola.

Жорже Жезуш с июня 2019 года возглавляет Фламенго. За это время он завоевал пять трофеев, среди которых – победы в чемпионате Бразилии и Копа Либертадорес.

А теперь о действительно важном...

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