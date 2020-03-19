Португалия

Форвард Милана попал в серьезные неприятности из-за ухода в Лилль в 2018 году.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал нападающего Милана Рафаэля Леау выплатить своего бывшему клубу Спортингу 16,5 миллионов евро за нарушение контрактных обязательств. Об этом сообщает A Bola.

Летом 2018 года юный форвард расторг соглашение с лиссабонской командой в одностороннем порядке и по собственной инициативе присоединился к Лиллю на правах свободного агента.

Спортинг сперва потребовал от Леау 45 миллионов евро, но в арбитражном суде установили сумму в 16,5 миллионов евро, учитывая нынешнюю рыночную стоимость игрока. Данное решение может быть обжаловано.

Стоит отметить, что Рафаэль Леау перешел в Милан из Лилля прошлым летом за 35 миллионов евро. В текущем сезоне португалец провел за "россонери" 22 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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