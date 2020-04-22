Португалия

Лиссабонский клуб отправил испанского футболиста обратно в ПСЖ.

Спортинг Лиссабон решил расторгнуть соглашение с Хесе, сообщает Marca.

По информации источника, 27-летний футболист вернется в ПСЖ. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса, Спортинг не может потянуть на себе заработные платы арендованных футболистов.

Хесе присоединился к Спортингу в сентябре 2019 года, но ему удалось сыграть лишь дважды в последних десяти играх.

В общей сложности Хесе отыграл 13 матчей в чемпионате Португалии и забил один гол.

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