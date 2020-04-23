Португалия

Бразилец намерен вернуться в клуб, в котором начиналась его европейская карьера.

Защитник Арсенала Давид Луис признался, что в его планах – возвращение в клуб, за который он выступал с 2007 по 2011 год, после чего перебрался в Челси за 25 млн евро.

"Мне было страшно покидать Бенфику, страшно начинать новую историю. Поэтому футбольный директор клуба Руи Кошта отозвал меня в сторонку поговорить. Я говорил: "Не хочу уходить, хочу остаться". А Руи сказал слова, которые тронули мое сердце: "Двери Бенфики всегда будут открыты для тебя. Сейчас ты должен показать свой футбол всему миру", — цитирует Луиса Goal.com со ссылкой на SporTV.

"Я никогда не терял связь с Бенфикой, она у меня в сердце. Все знают, что я хочу вернуться, хочу снова играть за эту команду. День, когда я вернусь на Да Луш, будет особенным, одним из лучших ощущений в моей жизни".

Луис перед стартом этого сезона перебрался из Челси в Арсенал. Он сыграл 32 матча во всех турнирах за "канониров", отметившись двумя голами.