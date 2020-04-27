Португалия

Португалец хотел бы вновь стать частью состава "драконов".

Полузащитник Касымпаши Рикарду Куарежма не скрывает своего желания устроить очередной забег в Порту, за который он выступал в период с 2004 по 2008, а также с 2014 по 2015 год. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца текущего сезона и пока неизвестно, будет ли он его продлевать.

"Я хотел бы вернуться в Порту. Мой контракт с Касымпашой завершается в конце сезона, и есть такая вероятность, что я стану свободным агентом. У нас уже должна была состояться встреча, чтобы решить эту проблему, но в нынешней ситуации невозможно вести какие-нибудь переговоры".

"Порту – это Порту. Я хотел бы оказаться в клубе, который мне нравится, но между нами много разногласий", — приводит слова португальца O Jogo.

В текущем сезоне Куарежма провел за Касымпашу 19 поединков, в которых отличился четырьмя голами. В его контракте есть пункт о возможном продлении сотрудничества еще на один год.

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