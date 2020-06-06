Португалия

Томаш Эстевеш связал себя с "драконами" до лета 2024 года.

Правый защитник Томаш Эстевеш подписал новый контракт с Порту, сообщил официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на четыре года.

18-летний Эстевеш провел в Порту половину своей жизни – он находится в клубе с 2011 года. Вместе с "драконами" он выигрывал Юношескую лигу УЕФА и чемпионат Португалии U-19.

Взрослая команда Порту в первом туре после возобновления чемпионата уступила Фамаликану 1:2, после чего ее по дополнительным показателям обошла Бенфика, сыгравшая вничью с Тонделой (0:0).

В следующем туре Порту встретится с Маритиму, а Бенфика сразится с Портимоненсе.