Томаш Эстевеш связал себя с "драконами" до лета 2024 года.
Томаш Эстевеш, Порту
06 июня 2020, 08:25
Правый защитник Томаш Эстевеш подписал новый контракт с Порту, сообщил официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на четыре года.
18-летний Эстевеш провел в Порту половину своей жизни – он находится в клубе с 2011 года. Вместе с "драконами" он выигрывал Юношескую лигу УЕФА и чемпионат Португалии U-19.
Взрослая команда Порту в первом туре после возобновления чемпионата уступила Фамаликану 1:2, после чего ее по дополнительным показателям обошла Бенфика, сыгравшая вничью с Тонделой (0:0).
В следующем туре Порту встретится с Маритиму, а Бенфика сразится с Портимоненсе.