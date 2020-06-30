Португалия

Стороны расстались по обоюдному согласию без претензий.

Бруну Лаже покинул пост главного тренера Бенфики, сообщил официальный сайт португальской команды.

После того, лиссабонский клуб уступил Маритиму в 29-м туре чемпионата Португалии, 44-летний специалист подал в отставку. Бенфика без колебаний согласилась отпустить тренера.

На данный момент Порту опережает в чемпионате Бенфику на шесть очков, а также клуб вылетел из Лиги Европы от донецкого Шахтера.

В ближайшее время Бенфика примет решение о назначении нового главного тренера.