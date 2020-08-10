Португалия

Скорее всего, уругвайский форвард продолжит карьеру в Португалии.

Эдинсон Кавани близок к переходу в Бенфику, однако сделка еще окончательно не согласована. О серьезных намерениях рассказал главный тренер лиссабонской команды Жорже Жезуш.

"Президент клуба делает все, чтобы осуществить этот переход", — приводит слова Жезуша L'Equipe.

Главной загвоздкой считается заработная плата уругвайца. Он хочет получать порядка девяти миллионов евро за сезон.

Напомним, что Кавани находится сейчас в статусе свободного агента – его соглашение с ПСЖ завершилось 30 июня.