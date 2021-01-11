Португалия

Бразилец уйдет в качестве свободного агента следующим летом.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, бразильский полузащитник португальского Порту Отавио не намерен продлевать отношения со своим нынешним клубом, поэтому уже летом 2021 года получит статус свободного агента.

К футболисту, который может занять позиции на всех направлениях атакующей линии, неоднократно проявляли интерес римская Рома и лондонский Арсенал, поэтому вполне можно рассчитывать на то, что уже в ближайшее время данные клубы вступят в переговоры с агентами игрока "драконов" с целью заключить предварительное соглашение о переходе в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне Отавио сыграл в 19 матчах (1542 минуты) за Порту, оформив три забитых мяча и отдал шесть голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро, что многократно превышает сумму, которую "драконы" отдали за Отавио бразильскому Интернасьоналу осенью 2014 года (2,5 млн евро).

Ближайший матч Порту с возможным участием футболиста состоится во вторник, 12 января, когда команда Сержиу Консейсау сыграет домашний поединок против Насьонала.