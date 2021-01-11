Бразилец уйдет в качестве свободного агента следующим летом.
Отавио, Getty Images
11 января 2021, 09:05
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, бразильский полузащитник португальского Порту Отавио не намерен продлевать отношения со своим нынешним клубом, поэтому уже летом 2021 года получит статус свободного агента.
К футболисту, который может занять позиции на всех направлениях атакующей линии, неоднократно проявляли интерес римская Рома и лондонский Арсенал, поэтому вполне можно рассчитывать на то, что уже в ближайшее время данные клубы вступят в переговоры с агентами игрока "драконов" с целью заключить предварительное соглашение о переходе в следующее трансферное окно.
В текущем сезоне Отавио сыграл в 19 матчах (1542 минуты) за Порту, оформив три забитых мяча и отдал шесть голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро, что многократно превышает сумму, которую "драконы" отдали за Отавио бразильскому Интернасьоналу осенью 2014 года (2,5 млн евро).
Ближайший матч Порту с возможным участием футболиста состоится во вторник, 12 января, когда команда Сержиу Консейсау сыграет домашний поединок против Насьонала.