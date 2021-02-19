С 1 июля в составе "драконов" появится еще один Пепе.
Пепе, фото ФК Гремио
19 февраля 2021, 10:54
Порту и Гремио согласовали трансфер нападающего Пепе — сообщил официальный сайт "драконов".
23-летний игрок обойдется португальскому гранду в 15 миллионов евро и присоединится к команде 1 июля 2021 года.
Пепе выступает за Гремио с 2017 года и провел в бразильском чемпионате 109 матчей (27 голов).
Пепе является кандидатом на поездку на Олимпиаду в Токио (сыграл 6 матче за олимпийскую сборную Бразилии и забил 3 мяча).
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