Португалия

С 1 июля в составе "драконов" появится еще один Пепе.

Порту и Гремио согласовали трансфер нападающего Пепе — сообщил официальный сайт "драконов".

23-летний игрок обойдется португальскому гранду в 15 миллионов евро и присоединится к команде 1 июля 2021 года.

Пепе выступает за Гремио с 2017 года и провел в бразильском чемпионате 109 матчей (27 голов).

Пепе является кандидатом на поездку на Олимпиаду в Токио (сыграл 6 матче за олимпийскую сборную Бразилии и забил 3 мяча).

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