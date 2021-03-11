Португалия

Португальский футболист провел ярчайший период своей карьеры в лиссабонском клубе, но все еще готов к новым вызовам в карьере.

Согласно сообщению португальского ресурса Record, полузащитник лиссабонской Бенфики Пицци решился на уход из клуба, спустя семь лет, проведенных вместе с командой, со время последнего трансфера.

Источник сообщает, что в адрес "орлов" уже поступило несколько сообщений о желании неназванных клубов из топовых европейских чемпионатов заключить сделку с футболистом в ближайшее трансферное окно.

Действующее соглашение Пицци с лиссабонским клубом подходит к концу летом 2023 года, а его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне португалец является ключевой фигурой в построении команды Жорже Жезуша, и на текущий момент успел принять участие в 37 поединках во всех состязаниях, отличившись при этом 13-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В последний раз Пицци совершал переход между клубами еще летом 2014 года, когда вернулся в Бенфику из годичной аренды в Эспаньоле.