Португалия

Бразильский полузащитник давно на прицеле у клубов из топ-чемпионатов, но не спешит покидать Португалию.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, бразильский полузащитник португальского Порту Отавио находится в продвинутой стадии процесса переговоров со своим клубом в вопросе о продлении контракта на долгосрочной основе.

Речь идет о новом соглашении длительностью в пять лет, в то время как текущий договор завершается летом 2021 года.

Стоит напомнить, что данный футболист в минувшее трансферное окно попал в сферу интересов двух итальянских команд: Милана и римской Ромы, а также испанской Севильи.

Однако, любые переговоры с игроком завершались неудачей по достаточно простой причине — агент Отавио, Эвандро Шмидт, запросил сумму в пять миллионов евро в качестве его персональный комиссионных за возможный трансфер.

Текущая стоимость 26-летнего футболиста составляет 21 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В текущем сезоне он успел провести уже 30 матчей в составе "драконов", за которых выступает с лета 2016 года, вернувшись из аренды в Витории Гимараэш. За этот период Отавио отметился пятью голами и восемью голевыми передачами.

Напомним, что в недавнем прошлом бразилец, вместе со своим клубом, стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на прошлой стадии туринский Ювентус (4:4, по сумме двух поединков, с преимуществом Порту по правилу выездного гола).