Португалия

Французский хавбек сменил итальянскую Серию А на первенстве Португалии.

Бенфика на своем официальном сайте объявила о подписании центрального полузащитника Суалихо Мейте, права на которого ранее принадлежали Торино.

27-летний француз ивуарийского происхождения перебрался в португальский клуб на постоянной основе, подписав долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Суалихо Мейте провел в Милане. Всего в кампании-2020/21 на его счету 37 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать два ассиста.