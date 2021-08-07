Украинец сможет помочь "орлам" с лавочки запасных.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
07 августа 2021, 20:03
В рамках первого тура чемпионата Португалии Бенфика сыграет в гостях против Морейренсе.
Украинский нападающий Роман Яремчук не попал в основной состав на данный поединок. Он оказался в запасе.
Бенфика: Влаходимос — Вертонген, Отаменди, Лукас — Диаш, Вальдшмидт, Таарабт, Мейте, Гонсалвеш — Рамос, Эвертон
Запасные: Морато, Гримальдо, Вайгль, Жилберту, Пицци, Свилар, Силва, Фернандеш, Яремчук.
Поединок Морейренсе — Бенфика стартовал в 20:00 по киевскому времени.
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