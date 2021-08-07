Португалия

Украинец сможет помочь "орлам" с лавочки запасных.

В рамках первого тура чемпионата Португалии Бенфика сыграет в гостях против Морейренсе.

Украинский нападающий Роман Яремчук не попал в основной состав на данный поединок. Он оказался в запасе.

Бенфика: Влаходимос — Вертонген, Отаменди, Лукас — Диаш, Вальдшмидт, Таарабт, Мейте, Гонсалвеш — Рамос, Эвертон

Запасные: Морато, Гримальдо, Вайгль, Жилберту, Пицци, Свилар, Силва, Фернандеш, Яремчук.

Поединок Морейренсе — Бенфика стартовал в 20:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.